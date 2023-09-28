TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye gelmemişti! Şimdi 'Ah vah' çekiyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yükselen formu devam ediyor. Sarı-lacivertliler sezona iddialı başlamıştı. Birçok yıldız için transfer girişiminde bulunan Kanarya, birini çok istemişti. Ama o futbolcu Fenerbahçe'ye katılmayı kabul etmedi. Şimdi yıldız oyuncu çok pişman. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.09.2023- 10:41