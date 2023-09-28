Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de moraller yerinde.
Fenerbahçe transfer haberleri: İsmail Kartal takımdan göndermişti! Gittiği yerde de beğenilmedi
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sezon başında kadroda düşünülmeyen isimlerin kiralandıkları takımlardaki performansları hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bu noktada bazı isimlerin geri dönmesi bekleniyor. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de moraller yerinde.
Sarı-lacivertlilerde özellikle yeni transferleri performansı tam not aldı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın geniş oyuncu havuzunu da maksimum şekilde iyi kullanması yönetimin yüzünü güldürdü.