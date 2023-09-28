Fenerbahçe, Süper Lig'de erteleme maçında Başakşehir'i 4-0 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı lacivertlilerde Alexander Djiku açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Alexander Djiku, 4-0'lık Başakşehir galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok mutluyum, Fenerbahçe'de ilk golümü attım. Maça iyi başladık. Antrenmanlarda şut idmanlarına katılıyorum, güzel goller atabiliyorum. Takım olarak iyiydik. En iyi performansımız bu maçtaydı. Başakşehir'e zorluklar yaşattık. Gollerden sonra maçı kontrol ettik. Herkes çok mutlu takımda. Taraftar harikaydı. Bu şekilde yola devam etmek istiyoruz."

"Sebastian Szymanski'nin bu gollerine alışığız. Sol ayağı çok iyi. Çok güzeller atıyor. Bizler açısından sürpriz değil. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyor ve karşılığını alıyor."