Fenerbahçe Nordsjaelland maçına hazır!
UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk maçında Nordsjaelland ile sahasında karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenman ile tamamladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 20.09.2023- 18:11
Uzun süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Emre Mor ve UEFA listesinde yer almayan Bartuğ Elmaz, takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ve Antalyaspor maçında forma giyen Ferdi Kadıoğlu da antrenör eşliğinde saha kenarında koşu çalışması yaparken; kaleciler Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat ve Furkan Akyüz kaleci antrenörü eşliğinde çalışmalar yaptı.