Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında RAMS Başakşehir'i 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekipte mücadeleden sonra Sebastian Szymanski konuştu.

İŞTE SZYMANSKI'NİN SÖZLERİ:

Alexander Djiku'nun birçok böyle şutuna şahit oldum. Golü benim için sürpriz olmadı. Kendisini kutluyorum. Maça evimizde oynadığımız hissettirerek başlamalıydık. Kolay oynama imkanı vermedik ve 30 dakikada goller bulduk. Harika 3 puan kazandık. Atmosfer harikaydı. Çok mutluyuz. Bu şekilde devam edeceğiz.