TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! İki isimden biri gelecek

Fenerbahçe orta saha bölgesine takviye için şimdiden operasyona başladı. Sarı lacivertlilerin 6 numara transferi için harekete geçtiği ve iki yıldızla temas halinde olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.09.2023- 06:40