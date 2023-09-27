TRANSFER HABERİ - Alman ekibinden Fenerbahçeli isme kanca! 3 maçta izlediler

Yeni sezona hızlı başlayan Fenerbahçe, Süper Lig ve Konferans Ligi'nde puan kaybı yaşamadan yoluna devam ediyor. Sarı-lacivertli ekipte bazı isimler performansları ile dikkatleri üzerlerine çekiyor. Almanlar ise Fenerbahçeli yıldız isme kancayı taktı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.09.2023- 06:40