Bu sezon oynadığı 12 maçı da kazanan Fenerbahçe'nin oyuncularına teklifler gelmeye devam ediyor.
TRANSFER HABERİ - Alman ekibinden Fenerbahçeli isme kanca! 3 maçta izlediler
Yeni sezona hızlı başlayan Fenerbahçe, Süper Lig ve Konferans Ligi'nde puan kaybı yaşamadan yoluna devam ediyor. Sarı-lacivertli ekipte bazı isimler performansları ile dikkatleri üzerlerine çekiyor. Almanlar ise Fenerbahçeli yıldız isme kancayı taktı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte birçok ismin performansı arttı.
Takımın değişilmez isimlerinden olan İsmail Yüksek için Almanlar ısrarını sürdürüyor.