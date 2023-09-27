Geçen sezonu Jorge Jesus yönetiminde noktalayan Fenerbahçe yönetimi istediği başarıyı bulamamasının ardından takımı camiayı iyi bilen İsmail Kartal'a emanet etmişti.
FENERBAHÇE HABERLERİ | Rekorların adamı İsmail Kartal! Sıradaki hedefi...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü İsmail Kartal bu sezon rekordan rekora koşuyor. Tecrübeli çalıştırıcının sıradaki hedefi belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de 3. dönemini geçiren İsmail Kartal, bu sene lige fırtına gibi başladı.
İsmail Kartal liderliğinde ligde 5 maça çıkan Fenerbahçe, 5'te 5 yaparak bütün maçlarını kazandı.