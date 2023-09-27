UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanma oranları açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yollarına grup aşamasından devam ediyor. Zorlu rakipler ile karşılaşacak olan iki büyük kulübümüzün kupayı kazanma oranları ortaya çıktı. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Detay Haber / ALİ GENÇ)

Ali Genç| Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 27.09.2023- 20:02 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023- 20:13