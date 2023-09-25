Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'dan flaş karar! O isimler rotasyona girmeyecek
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. hata mücadelesinde Alanyaspor'u İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal, Nordsjaelland maçına göre 7 futbolcuyu değiştirerek sahaya çıktı. Kartal'ın ekibiyle yaptığı görüşmenin ardından ise 2 ismi artık rotasyona sokmayacağı öğrenildi. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü İrfan Can Kahveci kaydetti.
Fenerbahçe bu sonucun ardından ligde üst üste 5. galibiyetini aldı.