Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko, Süper Lig'de ilk 5 maçtaki performansıyla tarihe geçti.
Fenerbahçe'de Edin Dzeko Süper Lig tarihine geçti! Zirveyi o isimle paylaşıyor
Fenerbahçe'nin yıldız santrforu Edin Dzeko, ilk 5 maçtaki performansıyla Süper Lig tarihine geçti. Tecrübeli golcü, o istatistikte sarı lacivertlilerin eski yıldızını da yakalamış oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Edin Dzeko, ligdeki ilk 5 maçlar itibariyle Mamadou Niang ile birlikte Sarı-Lacivertli ekibe en çok gol katkısı veren futbolcu oldu.
Takvim'de yer alan habere göre, Dzeko 4 gol, 3 asistle toplam 7 gole katkı vermiş durumda. Mamadou Niang ise 2008/09 sezonunda 6 gol, 1 asistle 7 gole katkı vermişti. Dzeko, son 15 yılda ise ilk 5 maçlar itibariyle tek başına en çok gol katkısı veren oyuncu durumunda.