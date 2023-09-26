Takvim'de yer alan habere göre, Dzeko 4 gol, 3 asistle toplam 7 gole katkı vermiş durumda. Mamadou Niang ise 2008/09 sezonunda 6 gol, 1 asistle 7 gole katkı vermişti. Dzeko, son 15 yılda ise ilk 5 maçlar itibariyle tek başına en çok gol katkısı veren oyuncu durumunda.