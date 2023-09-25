Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Ahmet Çakar'dan Atilla Karaoğlan yorumu! "Alanyaspor-Fenerbahçe maçında verdiği kararlar..."
Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaştı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, rakibini 1-0 mağlup ederek ligde üst üste 5, toplamda ise üst üste 12. galibiyetini elde etti.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golü 43. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.