Ahmet Çakar'dan Atilla Karaoğlan yorumu! "Alanyaspor-Fenerbahçe maçında verdiği kararlar..."

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaştı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.09.2023- 09:40