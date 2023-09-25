"180 dakika maç seyretmek ve dikkat etmek zor bir zanaat. Ekranlardan birinde İngiltere'den de maç var. Diğerinde yine ligimizden maçlar var. Dön baba dön, görüntü izliyoruz. Allah'tan bazı maçlar ağır çekim gibi oynanıyor da bizi zorlamıyor. Mesela Beşiktaş Kayserispor maçı."
Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Seyirci zevk almıyor"
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Beşiktaş - Kayserispor ile Alanyaspor - Fenerbahçe karşılaşmalarını değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (FB BJK spor haberi)
"Öyle bir maç ki yani antrenman maçı gibi. Yorumunu yapmaya gerek yok. Bir tek cümle ile müsabakayı anlatabilirsiniz. Bu cümle de şu; Beşiktaş sadece kazandı. Zaten onun için de seyirci çıkarken memnuniyetsizliğini tribünden sahalara iletmiş."
"Gelelim ikinci maça; Fenerbahçe rahat rahat oynuyor. Alanya'nın tepki gösterecek hali yok. İlk 45 dakika boyunca Fenerbahçe kalesinde bir tehlike var; bir ters top, o da arkadaşından geliyor. Fenerbahçe kalecisinin İyi bir refleksi ve topu çıkarıyor. Bu toplar kaleciler için çok zordur. İlk yarının sonunda İrfan Can'ın güzel bir golü var. Hareketleri çok güzel ama bir ofsayt pozisyonu var; tuhaf bir pozisyon, zaten bir türlü çizgiyi çizemediler. Onu da tam çizdiler mi bilemiyorum. İki futbolcunun da ayakkabıları aynı renk, günahları boynuna."