TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı yuvadan ayrılıyor! Rekor bonservis

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yükselen grafiği devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin bu başarısında büyük pay sahibi olan yıldız futbolcular Avrupa devlerinin radarına girmiş durumda. Kanarya'nın yıldız futbolcularına birçok kulüpten talip var. Fenerbahçe o futbolcuyu tarihi rekorla satmayı düşünüyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.09.2023- 11:21 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023- 11:29