Fenerbahçe sezona çok iyi başladı.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı yuvadan ayrılıyor! Rekor bonservis
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yükselen grafiği devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin bu başarısında büyük pay sahibi olan yıldız futbolcular Avrupa devlerinin radarına girmiş durumda. Kanarya'nın yıldız futbolcularına birçok kulüpten talip var. Fenerbahçe o futbolcuyu tarihi rekorla satmayı düşünüyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Bu sezon önüne geleni yıkıp geçen Kadıköy Boğası galibiyet serisinde Avrupa'da lider durumda.
Sarı-lacivertliler, çıktığı 13 maçın tamamını kazandı.