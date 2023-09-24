Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

İlk 20-30 dakika içerisinde darbe aldım ama devam etmem gerekiyordu. Maçtan sonra ağrı biraz düştü. Bugün 3 puan çok önemliydi. Sabırsızlıkla bundan sonra oynayacağımız maçı bekleyeceğiz"

"Şu anda gerçekten kendimizi iyi hissediyoruz. İyi, kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. İnanıyorum ki, zaman geçtikçe daha iyi performans göstereceğiz. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Ana isteğimiz hızlı bir şekilde başlamaktı. Bunu yaptığımız için mutluyuz. Taraftarımız da iyi destek verdi. Galibiyetler bize özgüven olarak geri dönüyor oynayacağımız maçlarda"