Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Önemli bir deplasmandan iyi bir galibiyetle dönüyoruz. Son dakikaya kadar pes etmeyen bir Fenerbahçe vardı. Fırsatları değerlendirebilsek daha farklı olabilirdi. İyi bir seri yakaladık. Kazanmak değerli. Deplasmandan güzel bir galibiyetle dönüyoruz. Maç takvimi çok yoğun. Yarından itibaren hafta içindeki maçı düşünmemiz gerekiyor. Tüm takımı tebrik ediyorum.