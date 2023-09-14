341 MAÇA ÇIKTI

Andre Gomes, profesyonel kariyerinde 341 kez maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 29 kez ağları sarsan Portekizli yıldız, 29 defa da asist yapmayı başardı. Kariyerinde ise 2 defa kırmızı kart gördü.