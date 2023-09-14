Orta sahaya yapacağı takviye ile transfer sezonunu kapatacak olan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın da onay vermesinin ardından Andre Gomes için çalışmalarını hızlandırdı.
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Andre Gomes gelişmesi!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transferde bütün gözler orta saha hamlesine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde bu noktada gündemdeki isim Everton forması giyen Andre Gomes oldu. Portekizli oyuncunun transferi için sevindiren haber geldi. FB SPOR HABERLERİ
30 yaşındaki Portekizli orta saha için Everton'la temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertliler, transfer tahtasının kapanmasına sayılı saatler kala imzayı attırmayı hedefliyor.
Fotomaç'ta yer alan haberde Görüşmelerde bir sıkıntı yaşanmaması halinde Andre Gomes, cuma günü Fenerbahçeli olacak.