Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı idmanla noktaladı.
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe'ye yıldız isimden sevindiren haber! Antrenmanlara başladı
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı. Sarı-lacivertlilere sevindiren haber ise yıldız isimden geldi. Sakatlığı nedeniyle moralleri bozan yıldız isim takımdan ayrı çalışmalara başladı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı idmanla noktaladı.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Ardından iki gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.