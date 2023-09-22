Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan rotasyon kararı! Alanyaspor maçında...

Trendyol Süper Lig'e bomba gibi bir başlangıç yapan ve liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde de Nordsjaelland'ı 3-1'lik skorla devirdi. Kanarya, sezon sonunda ipi göğüsleyerek hasretini dindirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, Alanyaspor maçı için ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Deneyimli çalıştırıcı bir önceki lig maçı Antalyaspor karşılaşmasına göre 3 yıldız kesik yiyecek. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.09.2023- 10:58