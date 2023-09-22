UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Nordsjaelland'ı ağırladı.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan rotasyon kararı! Alanyaspor maçında...
Trendyol Süper Lig'e bomba gibi bir başlangıç yapan ve liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde de Nordsjaelland'ı 3-1'lik skorla devirdi. Kanarya, sezon sonunda ipi göğüsleyerek hasretini dindirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, Alanyaspor maçı için ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Deneyimli çalıştırıcı bir önceki lig maçı Antalyaspor karşılaşmasına göre 3 yıldız kesik yiyecek. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı ve gruplara galibiyetle başladı.
F.Bahçe'ye 3 puanı getiren golleri Miguel Crespo, Michy Batshuayi ve Serdar Aziz kaydetti.