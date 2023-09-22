İsmail Kartal'la bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe, bu sezon adından sıkça bahsettiriyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ: İskoç basını duyurdu! Ryan Kent'ten transfer kararı
Rangers ile sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan ve yeteri kadar süre bulamayan Ryan Kent için flaş bir iddia ortaya atıldı. İskoç basını gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Lig'de ve Avrupa'da art arda aldığı galibiyetlerle güven kazanan sarı-lacivertliler, başarılı grafiğini sürdürmek istiyor.
Kanarya, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında taraftarı önünde Antalyaspor ile karşı karşıya gelmişti.