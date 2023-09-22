FENERBAHÇE HABERLERİ: İskoç basını duyurdu! Ryan Kent'ten transfer kararı

Rangers ile sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan ve yeteri kadar süre bulamayan Ryan Kent için flaş bir iddia ortaya atıldı. İskoç basını gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.09.2023- 14:08