Konferans Ligi elemelerinde rakiplerini içerde-dışarda yenen ve gruplara da galibiyetle başlayan sarı-lacivertliler, kasasını da doldurdu.
Fenerbahçe'ye dev gelir! Avrupa'da bu sezonki toplam kazanç...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe bu sezon dev gelir elde etti. Konferans Ligi ve Süper Lig'de 11 maçta 11 galibiyet alan sarı-lacivertliler kasasını doldudu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 23.09.2023- 06:40
Elemelerde oynadığı 6 maçı kazandıktan sonra gruplara adını yazdıran Fenerbahçe, toplamda 4 milyon 219 bin euro almaya hak kazanmıştı.
Fotomaç'ın haberine göre; Temsilcimiz, Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı da mağlup ederek 500 bin euroluk galibiyet primini de cebine koydu. Bu kazançla birlikte Fenerbahçe'nin kasasına giren para, toplam 4 milyon 719 bin euro (136 milyon 397 bin 504 TL) oldu.