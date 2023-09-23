Sezona 11 maçın tamamını kazanarak başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Michy Batshuayi ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi.
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Michy Batshuayi krizi! Özür diledi ama...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de son oynanan Nordsjaelland maçında 1 gol kaydeden ve performansıyla dikkat çeken Batshuayi'nin oyundan çıkarken gösterdiği tavır dikkat çekmişti. Sarı-lacivertlilerde yaşanan bu gelişmenin ardından dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ...
Sezona 11 maçın tamamını kazanarak başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Michy Batshuayi ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi.
Batshuayi, Fenerbahçe-Nordsjaelland maçının 69. dakikasında teknik direktör İsmail Kartal tarafından oyundan alınmış, Belçikalı futbolcu da bu duruma tepki göstermişti.
Mutsuz bir şekilde kenara doğru gelen futbolcu, takım arkadaşlarına başarılar dilemeden yedek kulübesine geçmişti.