Fenerbahçe Alanyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde 6 futbolcu kafileye dahil edilmedi.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 23.09.2023- 16:08 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023- 16:17
Sarı-lacivertlilerde 6 futbolcu kafileye dahil edilmedi.
❌ Serdar Aziz
❌ Bartuğ Elmaz
❌ Zajc
❌ King
❌ Emre Mor
❌ Cengiz Ünder
Luan Peres ve Lincoln, daha önce yapılan açıklamada TFF listesine bildirilmemişti.