Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred, performansıyla büyük beğeni topladı.
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Fred resitali! 11 yıl sonra ilki başardı
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana adından söz ettiren Fred, Nordsjaelland maçında da bu geleneği sürdürdü. Brezilyalı yıldızın sergilediği futbol ülkesi Brezilya'da manşet oldu. İşte Sambacı'nın 11 yıl sonra başardığı o istatistik... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred, performansıyla büyük beğeni topladı.
Son olarak UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Nordsjaelland karşısında 2 asistle parlayan 30 yaşındaki Sambacı, ülkesinin basınında gündem oldu.
GOL ATAMASA DA AYAKTA ALKIŞLANDI
Premierleaguebrasil adlı internet sitesinde yer alan haberde yıldız orta saha için şu değerlendirmeler yapıldı