Sezona flaş bir giriş yapan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.
Son dakika: Fenerbahçe'de 2 isim kadro dışı! İsmail Kartal'dan flaş karar...
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe'de yabancı sayısı nedeniyle 2 isim listeye eklenemedi. Sarı-lacivertlilerde bu gelişmenin ardından bu isimler sezonun ikinci yarısına kadar forma giyemeyecek. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Sarı lacivertliler bu sezon oynadığı 11 maçta sahadan galip ayrılarak rekorları altüst etti.
Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertli kurmaylar transfer dönemini hareketli geçirdi.