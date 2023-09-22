Son dakika: Fenerbahçe'de 2 isim kadro dışı! İsmail Kartal'dan flaş karar...

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe'de yabancı sayısı nedeniyle 2 isim listeye eklenemedi. Sarı-lacivertlilerde bu gelişmenin ardından bu isimler sezonun ikinci yarısına kadar forma giyemeyecek. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.09.2023- 20:06