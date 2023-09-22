Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde sezona bomba gibi giriş yaptı.
Fenerbahçe'den bir rekor daha! Bunu da başardılar
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe sezona fırtına gibi başladı. Sarı-lacivertliler, galibiyet üstüne galibiyet alarak hiç puan kaybetmedi. Rekorların altını üstüne getiren Kanarya, yeni bir rekor daha kırdı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Transfer dönemini hareketli geçiren sarı lacivertliler, kadrosunu önemli yıldızlarla doldurdu.
Sezon başında takımı İsmail Kartal'a emanet eden yönetim tecrübeli çalıştırıcıya istediği oyuncularla çalışma fırsatını yarattı.