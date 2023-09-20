Fenerbahçe, yaz transfer döneminin hızlı takımlarından oldu.
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe istiyordu! Gelmediğine bin pişman
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yaz transfer dönemini iyi geçirerek 205 milyon Euro takım değerine ulaştı. Birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertliler bir başka yıldızı da transfer etmek istiyordu. Transfer, Kanarya için olumsuz sonuçlandı. Şimdi ise o futbolcu sarı-lacivertli ekibe gelmediğine bin pişman. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Yaptığı transfer ile dünya basınında adından çokça bahsettiren sarı-lacivertliler, 205 milyon Euro takım değerine ulaştı.
Edin Dzeko, Fred, Dusan Tadic, Dominik Livakovic ve Cengiz Ünder Kanarya'nın kadrosuna kattığı yıldız oyuncularından bazıları...