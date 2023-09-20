Şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yaptı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Forma şansını değerlendiremediler! İsmail Kartal'dan 3 yıldıza neşter
Trendyol Süper Lig'e bomba gibi bir başlangıç yapan ve liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, sezon sonunda ipi göğüsleyerek hasretini dindirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, Nordsjaelland maçı için ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Deneyimli çalıştırıcı forma şansını değerlendiremeyen 3 yıldızı kulübede oturtacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler UEFA Konferans Ligi'nde sırasıyla Zimbru, Maribor ve Twente'yi mağlup ederek adını gruplara yazdırdı.
Aynı zamanda Süper Lig'e de bomba gibi bir giriş yaparak 4'te 4 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu.