Burada başarılı bir 2 yıl geçiren milli oyuncu, 2018 yazında 1.4 milyon Euro'ya Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. F.Bahçe ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro...