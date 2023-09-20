Fenerbahçe, geçen sezon Jorge Jesus döneminde sakatlık sorunlarıyla boğuşmuştu.
Fenerbahçe'de sakatlık krizi! Teknoloji tutmadı
Fenerbahçe'de sezon başından bu yana sakatlık krizi yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde yeni sezonun start almasından itibaren tam 13 sakatlık yaşandı. Konuyla ilgili teknolojiden de yararlanmaya çalışan Kanarya, istediği sonuca ulaşamadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, geçen sezon Jorge Jesus döneminde sakatlık sorunlarıyla boğuşmuştu.
Özellikle Luan Peres, Michy Batshuayi, Joao Pedro gibi oyuncular uzun süre sahadan uzak kalmıştı.
Jesus'un yerine gelen İsmail Kartal ise sakatlık krizine farklı bir yöntemle el atmıştı.