Fenerbahçe 9 yıldır şampiyonluk hasreti çekiyor.
Fenerbahçe'de yeniler doludizgin! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'u geride bıraktı
Sezona flaş bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Avrupa'da ve ligde oynadığı 10 maçı da kazandı. Hata yapmayan sarı-lacivertli ekipte yeni trasnferler prformasnlarıyla dikkatleri adeta üzerlerine çekmiş durumda. Kanarya, ezeli rakiplerini bu açıdan geride bırakmış oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertlilerde yönetim, hasreti sona erdirmek için yaz transfer döneminde önemli isimler kadroya kattı.
Kanarya bunun karşılığını da tarihi bir başlangıçla almış durumda...