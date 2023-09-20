Fenerbahçe'de yeniler doludizgin! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'u geride bıraktı

Sezona flaş bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Avrupa'da ve ligde oynadığı 10 maçı da kazandı. Hata yapmayan sarı-lacivertli ekipte yeni trasnferler prformasnlarıyla dikkatleri adeta üzerlerine çekmiş durumda. Kanarya, ezeli rakiplerini bu açıdan geride bırakmış oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.09.2023- 06:40