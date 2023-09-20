FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan 6 numaraya çözüm! İsmail Yüksek olmadığında...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe evinde Nordsjaelland ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli ekipte teknik heyetin en büyük sıkıntısı 6 numara. Teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig'in son maçında cezalı olan İsmail Yüksek'in yerine Miha Zajc'ı denemiş, ancak istediği katkıyı alamamıştı. Kartal, ön libero eksiğini 2 yıldız isimle çözecek. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.09.2023- 06:40