Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u ağırladı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan 6 numaraya çözüm! İsmail Yüksek olmadığında...
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe evinde Nordsjaelland ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli ekipte teknik heyetin en büyük sıkıntısı 6 numara. Teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig'in son maçında cezalı olan İsmail Yüksek'in yerine Miha Zajc'ı denemiş, ancak istediği katkıyı alamamıştı. Kartal, ön libero eksiğini 2 yıldız isimle çözecek. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli ekip sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Mücadeleden sonra İsmail Kartal, "6 numara almak için başkanımız, yöneticilerimiz çok uğraştılar.