Sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe'nin başarılı grafiği sürüyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ | Çengiz Ünder şoku! Sakatlığı...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. Daha maçın başında sarı-lacivertli takımın yıldızı Cengiz Ünder sakatlanarak oyundan çıktı. Sonrasında ise 26 yaşındaki milli futbolcunun sahalara ne zaman döneceği merak konusu oldu. Cengiz'den Fenerbahçe'yi üzen haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler son olarak sahasında 1-0 geriden gelerek Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti.
İsmail Kartal takımın başına geldikten sonra 10'da 10 yapmayı başaran Kanarya, form grafiği ile istikrarını koruyor.