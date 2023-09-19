FENERBAHÇE HABERLERİ | Çengiz Ünder şoku! Sakatlığı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. Daha maçın başında sarı-lacivertli takımın yıldızı Cengiz Ünder sakatlanarak oyundan çıktı. Sonrasında ise 26 yaşındaki milli futbolcunun sahalara ne zaman döneceği merak konusu oldu. Cengiz'den Fenerbahçe'yi üzen haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.09.2023- 15:33 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023- 15:33