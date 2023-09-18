Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yaz transfer döneminde kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etmeyi başardı.
TRANSFER HABERLERİ | Ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe'nin istediği genç yıldız...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe 2023/2024 sezonu için şaşalı transfer sezonu geçirdi. Sarı-lacivertliler 50'şer milyon Euro alış ve satış yaptı. Bunların dışında Kanarya ile adı birçok kez anılan yıldız futbolcudan üzen haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerde yapılan transferler futbolseverlerin oldukça ilgisini çekti.
Kanarya, yeni transferleriyle İsmail Kartal yönetiminde sezona etkili bir başlangıç yaparken gerek Süper Lig'de gerek Avrupa'da yoluna kayıpsız devam ediyor.