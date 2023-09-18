TRANSFER HABERLERİ | Ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe'nin istediği genç yıldız...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe 2023/2024 sezonu için şaşalı transfer sezonu geçirdi. Sarı-lacivertliler 50'şer milyon Euro alış ve satış yaptı. Bunların dışında Kanarya ile adı birçok kez anılan yıldız futbolcudan üzen haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.09.2023- 15:37