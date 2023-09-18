Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk etti.
FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal biletini kesti! Konferans Ligi'nde...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Süper Lig'de tekrardan liderlik koltuğuna oturdu. Buna rağmen Antalyaspor maçında oynanan oyundan memnun kalmayan teknik direktör İsmail Kartal, radikal değişikliklere gidiyor. Kartal'dan, o futbolcuya kesik! Tecrübeli hocanın Konferans Ligi'nde oynatacağı futbolcu belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Mücadeleden sarı-lacivertliler 3-2 galip ayrıldı.
Kanarya'da İrfan Can Kahveci yıldızlaşan isimlerdendi.