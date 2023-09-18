"MART 2004'TE GÜZEL BİR TEKLİFLE GELDİLER"

"Mart 2004'te güzel bir teklifle geldiler. Juan Figger'a İspanya'dan teklif olup olmadığını sordum. Teklif olduğunu hatta Barcelona'yla bile konuşabileceğimizi ifade etti ve bana şunu söyledi; '70'lerden beri bu işin içindeyim, teklifi bu kadar artıran bir kulüp görmedim.' İki hafta içinde her şeyi çözdüm."