2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Alex de Souza, flaş açıklamalarda bulundu.
Alex de Souza'dan dikkat çeken sözler! "Fenerbahçe'deki sözleşmem..."
Adını Fenerbahçe'nin efsaneleri arasına yazdıran Alex de Souza, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Alex yaptığı açıklamada, "Sözleşmem korkutucuydu. Kabul ettim çünkü gerçekten reddedemezdim." ifadelerini kullandı. İşte Alex de Souza'nın sözleri... | Fenerbahçe haberleri
Brezilya basınına konuşan Alex, sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
NTV Spor'un derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin ilk yaptığı teklifleri reddeden Alex de Souza, Sarı-Lacivertli idarecilerin o dönem 20 günde bir Brezilya'ya geldiğini ancak menajeri Juan Figger'a İspanya dışında hiçbir Avrupa ülkesinde oynamak istemediğini söylediğini belirtti.