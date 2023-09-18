Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile oynadığı maçın 3. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Cengiz Ünder'in sağlık durumuyla ilgili sarı lacivertli kulüpten açıklama geldi.
Cengiz'in sol arka adalesinde 2. derecede yırtık tespit edildiği belirtildi.
KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA
"Sağlık Durumu Bilgilendirme
Dün akşam B. Antalyaspor ile karşı karşıya geldiğimiz maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Cengiz Ünder'in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan kontroller neticesinde sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."