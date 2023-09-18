İkinci yarı İsmail Kartal nerede hata yaptığını anlamış olacak ki takımını ona göre oynatmaya başladı. Antalyaspor hücumunda herkes topun arkasına geçti, kalesini korudu, yeri gelince de çıktılar ama 50 bin seyircinin önünde oynuyorsan ve büyük takımla oynuyorsan puan almak için 2 gol atman yetmez ama Antalya 2 gol de atsa puan alamadı neden çünkü arada kalite farkı vardı.