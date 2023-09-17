Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Ligde puan kaybı yaşamanayan sarı-lacivertli ekip sahasında kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Antalyaspor ise bu sezon ilk galibiyetini almanın planlarını yapıyor. Fenerbahçe - Antalyaspor maçının CANLI ANLATIMINI haberimizden takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Ligde puan kaybı yaşamanayan sarı-lacivertli ekip sahasında kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Antalyaspor ise bu sezon ilk galibiyetini almanın planlarını yapıyor. Fenerbahçe - Antalyaspor maçının CANLI ANLATIMINI haberimizden takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 17 Eylül Pazar günü saat 17:00'de oynanıyor. Müsabakayı beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Serdar, Becao, Osayi, Fred, Zajc, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko.

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Güray, Erdal, Erdoğan, Saric, van de Streek, Larsson, Buksa.

55. RANDEVU

Fenerbahçe ile Antalyaspor bugüne kadar Süper Lig'de 54 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 35 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 8 maçta galibiyet sevinci yaşadı. 11 mücadele ise berabere sona erdi. Kanarya'nın 97 golüne, Akdeniz ekibi 45 golle yanıt verdi.

KADIKÖY'DE OYNANAN MAÇLAR

Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk ettiği son 10 lig maçında Fenerbahçe, 6'sında sahadan 3 puanla ayrılırken, 3 maçta ise yenilgi yaşadı. 1 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, ev sahibi olduğu 27 maçta rakibine büyük üstünlük sağlarken, bu süreçte 22 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

SARI-LACİVERTLİLER GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

2023-2024 sezonuna UEFA Avrupa Konferans Ligi Eleme maçlarıyla başlayan Fenerbahçe, 3 turda toplam 6 maça çıkarken, Süper Lig'de de 3 maç oynadı. Sarı-lacivertliler 9 resmi maçın tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya, kazandığı takdirde seriyi 10 maça çıkaracak.