Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor.
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Donny van de Beek'ten Fenerbahçe'yi üzen haber! Yapılan teklif...
Fenerbahçe, transfer döneminin bitmesine saat kala çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ön libero hattına takviye yapmak istiyor. Fırsat transferi kovalayan sarı-lacivertli ekip Manchester United forması giyen Donny van de Beek ile ilgileniyordu. Ancak yıldız isimden kötü haber geldi. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Kadrosuna kattığı isimler sonrasında ses getiren sarı-lacivertliler çalışmalarına devam ediyor.
Transfer döneminin bitmesine saatler kala Başkan Ali Koç ve kurmayları fırsat transferi konusunda tetikte bekliyor.