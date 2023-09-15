SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Donny van de Beek'ten Fenerbahçe'yi üzen haber! Yapılan teklif...

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Donny van de Beek'ten Fenerbahçe'yi üzen haber! Yapılan teklif...

Fenerbahçe, transfer döneminin bitmesine saat kala çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ön libero hattına takviye yapmak istiyor. Fırsat transferi kovalayan sarı-lacivertli ekip Manchester United forması giyen Donny van de Beek ile ilgileniyordu. Ancak yıldız isimden kötü haber geldi. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.09.2023- 10:51