26 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi, dün akşam resmen sona erdi...
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Transferde Fenerbahçe şov! Tam 15 isim...
Süper Lig'de uzun süredir şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, bu sezon bambaşka bir kadro oluşturdu. Takımın başına İsmail Kartal'ı getiren Kanarya, transferde de adeta şov yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, bu süreyi en hareketli geçiren takımlardan biri de Fenerbahçe'ydi.
Geçen sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran ve bu sezon takımın başına İsmail Kartal'ı getiren sarı-lacivertliler, 15 futbolcuyu da renklerine bağladı.