"Kadromuza ve hocamızın benimseyeceği oyun planına uygun A kalitede oyuncu için her şey denendi ancak olmadı. Yüksek bonservis bedeli olduğundan dolayı tüm zaman doğru şekilde kullanılmasına rağmen gerçekleşmedi. Devre arası için söz kesildi, enseyi karartmayın. Taş gibi takım olacağız" diyerek 6 numara transferinde söz kesilen bir yabancı ile ocakta imzaların atılacağı duyuruldu.