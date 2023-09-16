Fenerbahçe'de yaklaşık 1.5 aydır gündemin birinci maddesi olarak taraftarların ilgiyle takip ettiği, 6 numara arayışı teknik direktör İsmail Kartal'ın 'Olur' verdiği isimlerin pahalı olması nedeniyle ara transfere kadar kadro içinden çözüm kararıyla noktalandı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan 6 numaraya 6 çözüm! Ocak ayına kadar...
Transfer döneminin sona ermesiyle kadro planlamasını tamamlayan Fenerbahçe, 6 numara takviyesini yapmadı. Ön liberoya transfer yapması beklenen sarı-lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal, ocak ayına kadar 6 farklı çözüm yolu kullanacak. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Hürriyet'in haberine göre bu durumda, devre arasına kadar 6 numaralı formanın 1 numaralı oyuncusu olarak İsmail Yüksek'in adı ön plana çıkıyor.
Bu mevkinin oyuncusu olarak beğeni toplayarak transferi yapılan Bartuğ Elmaz ile geçmiş yıllarda bu noktada görev almış isimler Mert Hakan Yandaş, Fred, Miha Zajc ve Miguel Crespo da gerek duyulması halinde İsmail Kartal'dan görev bekleyecek.