SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de beklenen orta saha neden gelmedi? O gerçekler ortaya çıktı

Fenerbahçe yaz transfer döneminde önemli yıldızları kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler yaptığı transferlerle büyük bir değişime gitti. Kanarya'da tüm mevkilere yüksek kalitede futbolcular transfer edilirken, 6 numara pozisyonuna ise bir takviye yapılmadı. Taraftarların en çok merak ettiği bölge olan 6 numaraya transfer yapmayan yönetimin, gerekçeleri de belli oldu. Peki Fenerbahçe'de beklenen o transfer neden gelmedi? İşte tüm soruların cevapları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.09.2023- 06:40