Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, 6 numarasına bugün kavuşuyor...
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de son gün için kritik karar! 2 yıldız isim...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, transfer döneminin son gününde harekete geçti. Sarı-lacivertli ekip orta saha transferi için düğmeye bastı. Kanarya 2 yıldız oyuncudan birinin transferini bitirmek üzere. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Transfer tahtasının kapanmasına sayılı saatler kala gaza basan sarı-lacivertliler muradına eriyor.
3 kulvarda yarışan Kanarya, kadrosuna yapacağı son hamleyle tamamen hazır hale gelmek istiyor.