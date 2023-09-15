Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, genç futbolcularından Omar Fayed ve Jin-ho Jo'nun kiralandığını açıklandı.

Transfer döneminin son günlerinde Türk kulüpleri atağa kalktı.

Süper Lig'e birçok yıldız transferi gelirken ayrılıklarda ardı ardına devam etti.

Son olarak Fenerbahçe'de 2 genç yıldız takımdan ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, Omar Fayed ve Jin-ho Jo'nun Sırbistan'ın Novi Pazar kulübüne bir yıllığına kiralandıklaını açıkladı.

KULÜPTEN KAPILAN AÇIKLAMA:

2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızın genç oyuncularından Omar Fayed ve akademimizden yetişen Jin-ho Jo, Sırbistan'ın Novi Pazar kulübüne bir yıllığına kiralanmışlardır. Oyuncularımıza başarılı bir sezon diliyoruz.