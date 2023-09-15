Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak.
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin listesindeydi! Yıldız ismin geleceği belli oluyor
Transfer döneminin son gününde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, fırsat transferi kovalıyor. Fırsat transferi arayan sarı-lacivertli ekibin 6 numaraya takviye yapması bekleniyor. Ancak yönetim, uzun zamandır ilgilendiği hücum oyuncusu için teklifini iletmişti. Yıldız ismin geleceği ise belli oluyor. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Lige istediği başlangıcı yapan sarı-lacivertli ekip oynadığı 3 maçtan da galip ayrıldı.
Yönetim sezon sonunda şampiyonluğu kazanmak ve hasretini sonlandırmak istiyor.