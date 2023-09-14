Transfer döneminde adından söz ettiren Fenerbahçe, çalışmalarına hız verdi.
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: İngilizler duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin Andre Gomes'e ödeyeceği bonservis
Son dakika transfer haberleri: 2023-2024 sezonunda 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin sona ermesine sayılı saatler kala Fenerbahçe, çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler orta saha için Everton'dan Andre Gomes'i düşünürken, İngiliz basını ödenecek bonservis bedelini duyurdu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-lacivertliler transferde son günlere girilirken orta saha takviyesi için gaza bastı.
Bu doğrultuda Kanarya'nın gündemine gelen son isim ise Everton'da kariyerini sürdüren Andre Gomes olmuştu.