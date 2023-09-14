Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic transferi sonrası Altay Bayındır, Manchester United'ın yolunu tuttu.
Altay Bayındır'a gün doğdu! Manchester United'dan müjdeli haber
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig devi Manchester United'a imza atan Altay Bayındır'a gün doğdu. Takımın as kalecisi Andre Onana, Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olması sebebiyle milli file bekçisi kaleyi koruyabilir. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Detay Haber / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Kırmızı Şeytanlar 25 yaşındaki file bekçisi için, 5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında sarı-lacivertlilerle anlaşma sağladı.
David De Gea'nın ayrılığı sonrası İngiliz devi, as kaleci olarak Inter'den 52.5 milyon Euro'ya Andre Onana'ya imza attırdı.