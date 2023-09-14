Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Fenerbahçe'de kriz kapıda! İsmail Kartal yıldız isimlerden yoksun kalacak
Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertli ekip yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çekti. Kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertli ekibi kriz bekliyor. Kanarya, yıldız isimlerini 1 ay kullanamayacak. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli ekip yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çekti.
Kurmaylar transfer döneminde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Rodrigo Becao ve Dominik Livacovic gibi isimleri kadrosuna kattı.