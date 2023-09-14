SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Resmi teklif yapıldı

Fenerbahçe, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını sürdürüyor. Fırsat transferi arayan sarı-lacivertli ekibin 6 numaraya takviye yapması bekleniyor. Ancak yönetim, uzun zamandır ilgilendiği hücum oyuncusu için harekete geçti. Kurmaylar, takımdan gönderilecek oyuncu için teklif yaptı. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)