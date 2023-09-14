Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-lacivertliler, gelecek planlarında yer almayan Nazım Sangare'yle yolları ayırdığını duyurdu. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı.

Sarı-lacivertliler, gelecek planlarında yer almayan Nazım Sangare'yle yolları ayırdığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızın oyuncusu Nazım Sangare ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmiştir. Nazım Sangare'ye bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

YENİ TAKIMI KARAGÜMRÜK!

F.Bahçe'den ayrılan 29 yaşındaki oyuncunun yeni takımı Vavacars Fatih Karagümrük oldu.

Süper Lig ekibi yaptığı duyuruda, "A Milli futbol takımımızın formasını da giyen başarılı sağ bek oyuncusu Nazım Sangare ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Nazım Sangare'ye takımımıza hoş geldin diyor, Karagümrük forması ile başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.